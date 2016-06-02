Додома, 2 июня, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Правительство Танзании направило спецназ в Тангу с целью выслеживания предполагаемых преступников, совершивших серию убийств, сообщает газета Mtanzania.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Недетские взгляды

Такое решение было принято после того, как 8 человек были жестоко убиты в окрестностях Танги.

По последним сообщениям, войска уже начали проводить операции в пещерах Амбони, где предположительно скрываются преступники.

Генерал Дэвид Мвамуньянги, посетивший похороны четверых из восьми убитых, выразил свои соболезнования семьям и пообещал, что государственные вооруженные силы обеспечат арест всех причастных к происшествию.

«Танзания провозглашает мир во всем мире, поэтому мы должны принять меры безопасности как можно скорее. Это событие коснулось многих невинных людей, мы сделаем все, чтобы преступники были пойманы», — сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Кисауни Хамад заявил, что правительство продолжит расследование и призвал родственников погибших набраться терпения в ожидании принятия мер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, убийства и грабежи, произошедшие в недавнем прошлом в различных частях города Танга, не имеют ничего общего с терроризмом. В этом обвиняют нелегальных иммигрантов, прячущихся в пещерах Амбони и диких лесах.