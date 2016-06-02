Чебоксары, 2 июня, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в феврале-апреле уровень безработицы составил 5,2% (в РФ — 5,9%). Минимальный показатель был в Татарии, максимальный — в Пермском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Уровень безработицы в Пермском крае составил 6,4%. В тройке антилидеров также Башкирия и Марий Эл, где показатель составил 6,3%. Далее идут Чувашия (6%), Саратовская область (5,9%) и Кировская область (5,5%). В остальных регионах уровень безработицы был ниже среднеокружного, самые низкие показатели — в Татарии (3,9%), Нижегородской области (4,4%) и Самарской области (4,6%).

Уровень занятости в Поволжье за февраль-апрель составил 65,1% (в РФ — 65%). Лидерами стали Самарская область (68,5%) и Нижегородская область (68,2%), замыкают рейтинг Башкирия (61,8%) и Саратовская область (61,3%).

Что касается абсолютных цифр, то по данным Росстата, за указанный период в Поволжье насчитывалось более 15,3 млн человек рабочей силы, из них свыше 14,5 млн занятых и 790 тыс. безработных.

Напомним, в Поволжье в 2015 году уровень безработицы составил 4,8% (в 2014 году — 4,5%), уровень занятости — 65,6% (в 2014 году — 65,3%). В прошлом году из 15,5 млн человек рабочей силы было 14,76 млн занятых и 743 тыс. безработных.