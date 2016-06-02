Додома, 2 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Почетный экс-президент Танзании Джакайю Киквете заявил, что африканские страны должны найти способ получения помощи от европейских стран, в соответствии с законами и на международном уровне, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Современный музыкальный инструмент пигмеев. Восточная Африка

Киквета сказал это вчера во время открытия двухдневной конференции, на которой обсуждаются 17 новых целей по «устойчивому развитию в 2030 году», которые ставит перед собой Организация Объединенных Наций.

По его словам, африканские страны не могут обойтись без помощи со стороны европейских стран, такова их роль в истории.

Он также сказал, что европейские страны по-прежнему должны испытывать чувство ответственности за использование ресурсов африканского континента в колониальный период.

Не смотря на это, действующий президент Танзании Джон Магуфули уже в нескольких выступлениях объявил о своей позиции самодостаточной Танзании, которая будет развиваться, не полагаясь на иностранную помощь.

Справка:

Джакайя Киквете — танзанийский государственный и политический деятель, президент Танзании с 21 декабря 2005 г. С 31 января 2008 г. — председатель Африканского союза. Окончил университет Дар-эс-Салама в 1975 г., экономист.

Служил в армии, уйдя в отставку в 1992 г. в чине подполковника. В 1982 г. был избран в Национальный исполнительный комитет единственной тогда партии Чама Ча Мапиндузи, в 1997 г. — в центральный комитет.

Занимал посты в местных партийных организациях в Занзибаре и континентальных провинциях. 7 ноября 1988 г. назначен депутатом парламента и заместителем министра энергетики и полезных ископаемых, в 1990 г. — министром водных и энергетических ресурсов и полезных ископаемых. С 1994 г. — министр финансов, разработал твердый госбюджет.

В 1995 г. его кандидатура рассматривалась как замена действующему президенту Али Хасану Мвиньи, но Джулиус Ньерере предпочел выставить вторым кандидатом на первых многопартийных президентских выборах Бенджамина Мкапу, который победил.

В декабре 1995 г. был назначен министром иностранных дел и международного сотрудничества. На этом посту он многое сделал для достижения мира в Бурунди и ДР Конго, а также для интеграции между Кенией, Угандой и Танзанией.

В 2005 г. был выставлен новым кандидатом в президенты от Чама Ча Мапиндузи и победил. Переизбран на выборах 31 октября 2010 г. В качестве президента активно развивает строительство школ и университета в Додоме, получая гранты от международного сообщества. Кроме того, он объявил всеобщее тестирование населения на наличие СПИДа.

В качестве председателя АС ему удалось разрешить политический кризис в Кении между президентом Мваи Кибаки и лидером оппозиции Раилой Одингой.