Экс-президент Танзании заявил о долге европейских стран перед Африкой
Додома, 2 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Почетный экс-президент Танзании Джакайю Киквете заявил, что африканские страны должны найти способ получения помощи от европейских стран, в соответствии с законами и на международном уровне, сообщает танзанийская газета Mwananchi.
Киквета сказал это вчера во время открытия двухдневной конференции, на которой обсуждаются 17 новых целей по «устойчивому развитию в 2030 году», которые ставит перед собой Организация Объединенных Наций.
По его словам, африканские страны не могут обойтись без помощи со стороны европейских стран, такова их роль в истории.
Он также сказал, что европейские страны по-прежнему должны испытывать чувство ответственности за использование ресурсов африканского континента в колониальный период.
Не смотря на это, действующий президент Танзании Джон Магуфули уже в нескольких выступлениях объявил о своей позиции самодостаточной Танзании, которая будет развиваться, не полагаясь на иностранную помощь.
Справка:
Джакайя Киквете — танзанийский государственный и политический деятель, президент Танзании с 21 декабря 2005 г. С 31 января 2008 г. — председатель Африканского союза. Окончил университет Дар-эс-Салама в 1975 г., экономист.
Служил в армии, уйдя в отставку в 1992 г. в чине подполковника. В 1982 г. был избран в Национальный исполнительный комитет единственной тогда партии Чама Ча Мапиндузи, в 1997 г. — в центральный комитет.
Занимал посты в местных партийных организациях в Занзибаре и континентальных провинциях. 7 ноября 1988 г. назначен депутатом парламента и заместителем министра энергетики и полезных ископаемых, в 1990 г. — министром водных и энергетических ресурсов и полезных ископаемых. С 1994 г. — министр финансов, разработал твердый госбюджет.
В 1995 г. его кандидатура рассматривалась как замена действующему президенту Али Хасану Мвиньи, но Джулиус Ньерере предпочел выставить вторым кандидатом на первых многопартийных президентских выборах Бенджамина Мкапу, который победил.
В декабре 1995 г. был назначен министром иностранных дел и международного сотрудничества. На этом посту он многое сделал для достижения мира в Бурунди и ДР Конго, а также для интеграции между Кенией, Угандой и Танзанией.
В 2005 г. был выставлен новым кандидатом в президенты от Чама Ча Мапиндузи и победил. Переизбран на выборах 31 октября 2010 г. В качестве президента активно развивает строительство школ и университета в Додоме, получая гранты от международного сообщества. Кроме того, он объявил всеобщее тестирование населения на наличие СПИДа.
В качестве председателя АС ему удалось разрешить политический кризис в Кении между президентом Мваи Кибаки и лидером оппозиции Раилой Одингой.