Калуга, 2 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, указом президента России Владимира Путина начальник УМВД России по Калужской области Сергей Бачурин назначен начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ГУ МВД по СКФО.

kaluga24.tv Генерал-майор полиции Сергей Бачурин

Калужское региональное управление МВД России генерал-майор полиции Сергей Бачурин возглавлял с 1 августа 2013 года. До этого он работал заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сергею Бачурину 47 лет, он женат, у него двое сыновей и внучка. Генерал-майор полиции Сергей Бачурин имеет государственные и ведомственные награды, в том числе — медаль «За отвагу», а также наградные пистолет Макарова и кортик.

С 3 июня исполнять обязанности главы калудского областного УМВД России будет заместитель начальника управления полковник полиции Олег Стефанков. В ближайшее время президент страны назначит нового руководителя УМВД России по Калужской области.