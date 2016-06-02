Владивосток, 2 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинения мэру Владивостока Игорю Пушкареву и главе муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Напомним, ранее сегодня Пушкарев и Лушников были задержаны правоохранительными органами сегодня. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

По версии следствия, Пушкарев в 2009 — 2014 организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в огромном количестве объеме. При этом «Востокцемент» контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города Владивостока.

Следствие уточняет, что строительные материалы приобретались по завышенным ценам. За это лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей.

Этими действиями муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был нанесен тяжкий материальный ущерб в размере 158 млн рублей, а также образовалась кредиторская задолженность в сумме более 800 млн рублей. ФСБ оценивает ущерб, нанесенный незаконной деятельностью Пушкарева более чем в 160 млн рублей.

Кроме того, в СКР считают, что в 2012—2014 годах Пушкарев передал Лушникову 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За эти деньги, Лушников, будучи главой «Дороги Владивостока» вопреки законным интересам и уставным целям деятельности возглавляемого им предприятия действовал в интересах Пушкарева и «Востокцемент». Лушников обеспечил приобретение у подконтрольных семье Пушкарева предприятий строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте Пушкарева и Лушникова.