Москва, 2 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Опрос общественного мнения в России показал, что самым главным врагом страны граждане считают США, а ближайшим другом — Белоруссию. Об этом свидетельствуют данные, полученные «Левада-центром» в ходе социологического исследования.

Кукрыниксы. Не удержаться. 1971

72% опрошенных считают, что главным геополитическим врагом России являются США. 48% респондентов ответили, что это Украина, а 29% назвали Турцию. ЕС считают недружественным 62%. Лучшим другом половина опрошенных назвала Белоруссию, 39% — Казахстан, а 34% — Китай.

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова прокомментировала данные, полученные в ходе опроса населения России:

«Это результат информационной политики и информационной войны, свидетелями которых мы являемся.

На самом деле, для рядовых граждан РФ, которые в большинстве своем не выезжают не то что за пределы РФ, но и за пределы того города, в котором они проживают, не США, Украина и Турция враги, а высшее политическое руководство этих стран, чья внешняя политика заключается в демонстрировании агрессии.

Достаточно вспомнить широко обсуждаемые в СМИ случаи со сбитым российским бомбардировщиком СУ-24, антирусскую кампанию на Украине».