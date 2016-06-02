Белгород, 2 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Трое взрослых и трехлетняя девочка найдены мертвыми в одном из сел Белгородской области днем 2 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Детская игрушка

Трагедия произошла в селе Русская Халань Чернянского района. Около 14:00 повешенным на дереве был обнаружен 33-летний местный житель. В доме, где он проживал, позже нашли тела его жены, тещи и трехлетней дочери — с признаками насильственной смерти.

Известно, что глава семейства имел судимость, неоднократно устраивал скандалы, злоупотреблял алкоголем.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»).

На месте трагедии работают следователи.