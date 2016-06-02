Москва, 2 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Впервые член Европейского Союза (ЕС) обвиняется в «подрыве демократии»: Польше за отказ от пересмотра реформы Конституционного суда грозят санкции Евросоюза, об этом пишет Financial Times.

Противостояние

Еврокомиссия (ЕК) обвинила Польшу в том, что она проводит антидемократическую реформу национального Конституционного суда. Брюссель грозит Варшаве штрафом и лишением права голоса в ряде институтов ЕС.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что обвинения ЕК в адрес Варшавы о проведении антидемократической реформы национального Конституционного суда, ни к чему страну не обязывают. Министр заявил, что собирается направить первому заместителю главы ЕК Франсу Тиммермансу официальный ответ, в котором будет сказано, что сообщение Брюсселя получено и далее ляжет на стол президента Польши и премьер-министра, а также пройдёт обсуждение в польском Сейме. Парламент может принять заявление ЕК во внимание, хотя и не обязан этого делать.

Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский прокомментировал существующие противоречия между Польшей и ЕС, отметив, что Варшава не отступит от своей позиции, а также тот факт, что ряд экспертов все больше сомневается в перспективном будущем ЕС при его нынешнем состоянии:

«Эта история тянется уже полгода. Польша взяла курс на построение суверенной демократии, что для Варшавы означает пользоваться благами ЕС, но при этом получать большую свободу рук во внешней политике и внутренней. Впрочем, для Польши сегодня внутренняя и внешняя политика взаимосвязаны, поскольку предыдущая правящая коалиция во главе с «Гражданской платформой» и Польской крестьянской партией, по мнению нынешней правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), была слишком ориентирована на Берлин. Поэтому внутренние перестановки, которые сейчас предпринимает PiS , рассматриваются с учетом соседней с Польшей Венгрии, чей премьер министр Виктор Орбан заработал среди европейских либералов и демократов репутацию авторитарного правителя.

Очевидно, что ЕК и Варшава будут очень непросто разговаривать друг с другом. И пока не очень заметно, чтобы польский кабинет хотел бы договориться с Брюсселем. В большей степени «Право и Справедливость» настроена на отстаивание своей точки зрения. Отсюда и такая реакция на действия ЕК, которую обвиняют в том, что она не понимает, что происходит в Польше. Хотя это странно, потому что Польша уже больше 10 лет является членом ЕС. Кому как не европейским институтам понимать, что там происходит?

При этом среди некоторых польских экспертов начинают появляться сомнения в будущем того устройства ЕС, которое есть сейчас. Например, придерживающийся евроатлантической ориентации политолог Анджей Талага в недавней статье для влиятельной польской газеты Rzeczpospolita призвал к реформе ЕС, которая, по его мнению, может ограничить роль ЕК и Европарламента, а также обеспечить возврат ЕС к форме сообщества суверенных государств и увеличить роль межгосударственных консультаций. Это новая геополитическая модель, мечты о ней, безусловно, принимают во внимание и польские политики. Поэтому я не думаю, что PiS так легко сдаcт свои позиции и пойдет на уступки Брюсселю».