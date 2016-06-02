Уфа, 2 июня, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Особенностью проведения мероприятий ко Дню защиты детей в Уфе стала организация мини-праздников силами самих уфимцев не только на центральных площадках города, но и в проблемных местах. Как сообщила ИА REGNUM организатор праздника в одном из скверов Калининского района Ольга Дорофеева, она вместе с известным уфимским исполнителем Рамилем Бадамшмным обратилась в райадминистрацию с предложением провести детский праздник в сквере рядом с кинотеатром «Победа» и нашла понимание.

Айгуль Иванова Праздник в микрорайоне Инорс

В мероприятии приняло участие более 40 человек, средний возраст юных участников — 3−5 лет. В праздничную программу входили флешмобы, песни, конкурсы, а также лотереи. Спонсорами праздника выступили черниковские индивидуальные предприниматели, предоставившие не только призы, но и бесплатные прохладительные напитки.

«Место проведения праздника выбрано не случайно, этот запущенный сквер десятилетия назад знавал лучшие времена, — отметила Ольга Дорофеева. — Мы верим, что совместными усилиями сможем преобразить этот некогда уютный уголок. Здесь должны звучать детские голоса, а не пьяные выкрики». Как отметили завсегдатаи сквера, процесс преображения уже начался, и сквер выглядит несколько лучше, чем два-три года тому назад.

«Какую-то респектабельность этому проблемному месту придала маленькая сцена, установленная на средства автора-исполнителя Рамиля Бадамшина, — считают посетители парка. — Если бы каждый известный уфимец взял шефство над каким-нибудь проблемным участком, то наши дети будут расти в более дружелюбной среде. Особенно это касается Черниковки, промышленной части города».

«В Черниковке ещё хорошо, у вас хоть какие-то парки и скверики есть, а в микрорайонах Инорс и Док на 100 тыс. населения нет ни одного общедоступного парка! — уверены жители этих спальных микрорайонов. — И всё же праздник для детишек состоялся и у нас».

1 июня Центр общественной безопасности (ЦОБ) Уфы совместно с подростковым клубом «Созвездие», управляющей компанией «Альтернатива» и ЖЭУ-66 провели праздник в микрорайоне Инорс. По словам инспекторов ЦОБ, в празднике приняло участие 100 человек, а «такие праздники помогают сформировать у детей представления о своих правах и свободах, научиться уважению и терпимости к другим людям и их правам».

Праздник был бы скучноват, если бы не трогательные выступления юных певцов из студии «Вокалист», — считают зрители. — Эти дети доказывают, что место для творчества есть везде, и везде нужно стремиться делать жизнь красочней и чище. Подрастающее поколение, живущее в не самых благоустроенных микрорайонах, не менее талантливое и целеустремленное».

«Наша студия находится в Инорсе, дети из вокальной студии ежегодно принимают участие во всех мероприятиях Калининского района, — рассказала директор студии Светлана Абсатарова. — 1 июня в концерте приняли участие неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов Ангелина Прудиус, номинант проекта «Сердце отдаю детям» Лилиана Галина, а также вокально-хореографическая группа «Фиксики». Выступление маленьких артистов никого не оставило равнодушным».

Праздничные мероприятия в этот день прошли во всех семи районах Уфы.