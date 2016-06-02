Анкара, 2 июня, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг считает, что Германия не вправе издавать резолюции о признании геноцида армян после уничтожения ею евреев, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ИА Anadolu.

Немецкие военные советники в турецкой армии. 1916

«Сначала открыто сжигаешь евреев, потом встаешь и обвиняешь турецкий народ в геноциде», — заявил Боздаг. «Позаботься о своей собственной истории», — говорит он в адрес Бундестага, признавшего 2 июня геноцид армян в Османской империи. Резолюцию турецкий министр считает «клеветой» на турецкий народ, государство, историю и предков турок.

Глава МИД Турции, в свою очередь, обвинил Германию в том, что она пытается скрыть черные страницы собственной истории, «очерняя другие страны». Он назвал решение Бундестага «безответственным и безосновательным».

Новый турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым повесил ответственность на «расистское армянское лобби», объявив о том, что Анкара отзывает посла из Берлина. «На ковер» в МИД Турции в Анкаре был вызван немецкий посол.

Находящийся с визитом в Кении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Берлину тем, что резолюция будет иметь «серьезные последствия». Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что вопреки этому решению отношения с Турцией остаются «стратегическими».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что парламент Германии — Бундестаг почти единогласно одобрил резолюцию о геноциде армян во время Первой мировой войны.