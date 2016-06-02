Владикавказ, 2 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Деятельность транснационального организованного преступного сообщества, поставляющего героин в Россию, пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Северной Осетии. Как сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального управления федеральной службы безопасности, в течение апреля и мая задержаны шесть граждан Таджикистана.

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В местах проживания и при личном досмотре у задержанных был изъят героин афганского происхождения. Общее количество наркотического средства составило более 3,5 кг. Кроме того, уроженцы Центральной Азии привезли с собой литературу на арабском и русском языках, которая входит в федеральный список материалов экстремистского содержания.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года во Владикавказе была пресечена деятельность преступной группировки, которая занимались доставкой наркотиков из Москвы в Северную Осетию. Членами организованной группы оказались родные братья. Установлено, что средний из них, 32-летний мужчина, организовал группу, в которую вошли два его брата. Они поставляли из Москвы героин и реализовывали его на территории РСО-Алания.