Москва, 2 июня, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 2 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

nvkz-chess.ru Перестановки

В указе сказано, что со своих постов сняты: начальник управления МВД по Омской области генерал-майор полиции Юрий Томчак, начальник управления внутренних дел на Московском метрополитене генерал-майор полиции Игорь Божков, начальник управления МВД по Томской области генерал-майор полиции Игорь Митрофанов, начальник управления МВД по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите генерал-майор полиции Александр Лебедев, начальник управления по обеспечению деятельности подразделений спецназначения и авиации МВД Иван Бирник.

Тем же указом были произведены некоторые назначения. Генерал-лейтенант полиции Евгений Мартынов назначен главным инспектором МВД. Полковник полиции Иван Горбунов стал заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД. Генерал-майор полиции Сергей Бачурин назначен начальником ГУ МВД РФ по Северокавказскому федеральному округу.

Кроме того, кадровые перестановки произведены в структурах МЧС, Следственном комитете и ФСИН.