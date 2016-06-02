Spiegel: «Меркель припарковалась в тени Боинг-747 британской рок-группы»
Цюрих, Швейцария, 2 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель припарковался в «тени» двухпалубного широкофюзеляжного лайнера британской рок-группы Iron Maiden, передает Der Spiegel.
«Конечно, Ангела Меркель влиятельная, конечно, летает на собственном «джете» федерального правительства, когда она путешествует как канцлерин. Как, например, на открытии Готардского базисного тоннеля (в Швейцарии). В аэропорту Клотен Цюриха правительственный самолет смотрелся великолепно. Ну да, до тех пор, пока рядом не остановились пару крепких ребят: банда хеви-металла Iron Maiden на своем Боинге-747», — делится своими впечатлениями репортер Spiegel.
3 июня британская рок-группа выступит в швейцарском городе Люцерн в рамках своего тура под названием The Book Of Souls («книга душ»).
«Мощная картина, не правда ли», — спрашивает немецкий журнал, со ссылкой на фотографию крошечного самолета Меркель рядом с чернохвостым «Джамбо Джет».