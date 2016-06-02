Цюрих, Швейцария, 2 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель припарковался в «тени» двухпалубного широкофюзеляжного лайнера британской рок-группы Iron Maiden, передает Der Spiegel.

image-1002944-breitwandaufmacher-dbfd-1002944

«Конечно, Ангела Меркель влиятельная, конечно, летает на собственном «джете» федерального правительства, когда она путешествует как канцлерин. Как, например, на открытии Готардского базисного тоннеля (в Швейцарии). В аэропорту Клотен Цюриха правительственный самолет смотрелся великолепно. Ну да, до тех пор, пока рядом не остановились пару крепких ребят: банда хеви-металла Iron Maiden на своем Боинге-747», — делится своими впечатлениями репортер Spiegel.

3 июня британская рок-группа выступит в швейцарском городе Люцерн в рамках своего тура под названием The Book Of Souls («книга душ»).

«Мощная картина, не правда ли», — спрашивает немецкий журнал, со ссылкой на фотографию крошечного самолета Меркель рядом с чернохвостым «Джамбо Джет».