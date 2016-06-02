Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 19:24 — ИА Регнум. На заводе компании Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сегодня, 2 июня, представили предсерийную версию компактного кроссовера Creta, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тестовая сборка модели началась в марте, а старт серийного производства автомобиля запланирован на 1 августа.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Hyundai Creta

До конца 2016 года планируется произвести 20 тысяч автомобилей Creta. Из-за этого объем производства бестселлера Hyundai Solaris немного снизится, но загруженность предприятия в сумме останется прежней, заявили представители компании.

Локализация Hyundai Creta составит 46% — столько же, сколько и у Hyundai Solaris. На сегодняшний день представители петербургского завода рассчитывают только на российский рынок, и новую модель для экспорта пока что не рассматривают, но не исключают такой возможности в будущем.

«Сейчас ситуация по экспорту выглядит не лучшим образом, по сравнению с тем, что было раньше. За первое полугодие экспорт сократился практически в два раза, но мы всё же концентрируемся в большей степени на России», — заявил Виктор Васильев, директор по внешним связям ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

В России кроссовер Hyundai Creta будет оснащен бензиновыми двигателям объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (149 л.с.), работающими как с механической, так и с автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Новинка с двигателем 1,6 л будет переднеприводной, в то время как для двухлитровой версии также будет доступен полный привод.

Стоимость автомобиля пока неизвестна: представители компании решили оставить это в секрете до июля. Основными конкурентами представители Hyundai для новинки назвали Renault Captur, Renault Duster и Nissan Terrano. Потенциальными покупателями новинки компания видит в большей степени мужчин (67%) в возрасте от 25 до 45 лет.

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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает с 2010 года. На предприятии производятся такие автомобили как Hyundai Solaris и Kia Rio. Мощность завода составляет 200 000 автомобилей в год. На сегодняшний момент «ХММР» является единственным в России автомобильным заводом, работающим 5 дней в неделю в три полные смены.