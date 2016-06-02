Москва, 2 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Свои подписи поставили с российской стороны заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, с кенийской — временный поверенный в делах Кении в Российской Федерации Хиллари Нгонди Кьенго. Меморандум создает основу для сотрудничества двух стран в области атомной энергетики по широкому спектру вопросов, в том числе: содействие в развитии инфраструктуры атомной энергетики Кении; фундаментальные и прикладные исследования; проектирование, строительство и эксплуатация ядерных энергетических и исследовательских реакторов; производство и применение радиоизотопов в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; обращение с радиоактивными отходами; обучение и подготовка специалистов в области ядерной физики и ядерной энергетики и т.д.

rosatom.ru На VIII международном форуме «Атомэкспо». Москва, 1 июня 2016 года

«Этот меморандум открывает для Кении сотрудничество с Россией в области развития атомной энергии в мирных целях, — заявил член парламента Республики Кения Джозеф Меруаки Миутари. — В Кении идет активное развитие экономики, нам нужно больше энергии, больше электричества, но наши возможности ограничены, поэтому мы должны развивать атомную энергетику, так как она позволяет получить большие объемы энергии, и мы сможем удовлетворить наш внутренний спрос».

«Нам нужны устойчивые источники энергии, и я считаю, что атомная энергия является одним из них, — отметил он. — Кения является промышленной страной, где затраты электроэнергии выше, поэтому атомная энергетика поможет нам здесь. Как вы знаете, атомные технологии могут применяться и в других сферах, таких как медицина и сельское хозяйство. Есть еще множество областей применения ядерных технологий. Кения была другом России на протяжении многих лет, а Россия является страной, которая имеет передовые технологии в ядерной сфере. Кроме того, она очень быстро развивает эти технологии, поэтому такой вид сотрудничества крайне полезен для нас».