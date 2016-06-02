Москва, 2 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. «У меня очень хорошие впечатления от форума «Атомэкспо», он гораздо масштабнее, чем мы думали, — заявил заместитель министра энергетики Боливии Хоакин Родригес Гутьеррес. — В нем принимает участие очень большое количество стран, что свидетельствует о важности этого события на мировом рынке. Было очень полезно узнать об опыте других стран в области ядерных технологий — об особенностях, проблемах и трудностях этих стран, а также о том, каким образом они решают эти проблемы. Что касается Боливии, мы уверены, что мы на верном пути, и опыт других стран еще раз подтверждает нашу уверенность. Мы надеемся на положительный опыт в сотрудничестве с Росатомом. Наш совместный с Росатомом проект по строительству Центра ядерных технологий имеет огромное социальное и экономическое значение для нас. На сегодняшний день Боливия является в Латинской Америке одной из немногих стран, которые пока не могут похвастаться наличием собственного научно-исследовательского центра».

Phil Whitehouse В Боливии

«Что касается подхода, который мы выбрали совместно с Росатомом, нам кажется, что это необходимый серьезный подход, который обеспечит нам безопасность проекта и его долгую жизнь в будущем, — подчеркнул он. — Также большое внимание мы хотим уделить подготовке кадров — будущих профессионалов атомной отрасли, и для нас очень важно, чтобы сформировались специалисты, которые смогут обеспечивать работу ядерного центра. В настоящий момент мы больше сконцентрированы на идее создания научно-исследовательского центра ядерных технологий, нам предстоит еще долгий и трудный путь. У Боливии есть другие очень мощные источники возобновляемой энергии — такие как гидроэлектростанции, но, возможно, когда-нибудь в будущем мы будем рассматривать вопрос возможного использования ядерных технологий для производства энергии».

Напомним, в марте этого года Россия и Боливия подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и о сотрудничестве в сооружении Центра ядерных исследований и технологий. Центр ядерных исследований и технологий позволит Боливии начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей. В частности, работа центра позволит наладить производство в Боливии радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний, что повысит доступность ядерной медицины для населения. Использование на базе центра технологии облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов для их обработки и борьбы с вредителями и бактериями позволит увеличивать сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции страны.