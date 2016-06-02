Чебоксары, 2 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В январе-апреле 2016 года в Чувашии на одного жителя республики приходилось в среднем 16 262,9 рублей. Это на 5,4% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

В том числе, в апреле 2016 года среднедушевой доход составил 16 846,5 рублей, что на 11,4% ниже уровня апреля 2015 года.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения в январе-апреле текущего года составили 80 444,7 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года упали на 6%. В том числе, в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года номинальные доходы снизились на 11,5% — до 20 832,8 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизились на 13,9%, в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года уменьшились на 17,6%, по сравнению с мартом снижение составило 5,9%.

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 75,9% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,2% доходов, на сберегаемую часть — 14,1%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 4,6% (в январе-марте — 3,7%).