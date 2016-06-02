Москва, 2 июня, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Российский музыкант и композитор Юрий Лоза вновь оказался в центре скандала, спровоцированного его неосторожным высказыванием. Отвечая сегодня, 2 июня, на вопросы журналиста в эфире телеканала «Звезда», Лоза достаточно спорно сравнил первого космонавта Юрия Гагарина с известной музыкальной группой The Beatles.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР А не замахнуться ли нам....?

Обозреватель телеканала «Звезда» Юрий Мужиков спросил Лозу о популярности The Beatles. «Наиболее авторитетный рейтинг называет величайшей группой всех времен The Beatles. Что Вы об этом думаете?».

Лоза сперва раскритиковал достижения Гагарина. «Вы понимаете, в чем дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт», — заявил Лоза.

Затем композитор отметил, что The Beatles просто появились «в нужном месте в нужное время». «The Beatles попали в то время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом. The Beatles не стали бы такими, попади они на десять лет раньше или на десять лет позже», — пояснил Лоза.

Очередной критиканский перл Лозы уже вызвал бурю в интернете. Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на музыканта. Довольно резкое заявление сделал космонавт Алексей Леонов, который обозвал Лозу грубыми словами и назвал его «несерьезным человеком». Другие космонавты также остро отреагировали на заявления Лозы.

Напомним, Лоза в последнее время стал делать довольно резкие критиканские заявления. Ранее он заявил, что кумиры не одного поколения и «законодатели мод» в музыкальной сфере Led Zeppelin и Rolling Stones не умеют петь и играть.