Москва, 2 июня, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Административное давление на бизнес, несмотря на принимаемые государством меры, не снижается, особую тревогу вызывают рейдерские захваты бизнеса. Как передает корреспондент 2 июня, об этом говорили участники круглого стола в Госдуме, посвященного защите прав предпринимателей.

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«Получаем сигналы с мест»

Ведущий круглого стола, глава комитета Госдумы по экономполитике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), рассказал о законодательных мерах, направленных на защиту бизнеса, которые намерена принять нижняя палата парламента. «Рассмотрение изменений в КоАП перенесено на осень, потому что поправки требовали выверенных записей. Важно, чтобы они были скоординированы с законом о контрольно-надзорной деятельности, и мы рассчитываем, что при рассмотрении поправок в КоАП будут максимально учтены интересы законопослушных предпринимателей», — отметил депутат.

По словам парламентария, сейчас сокращается количество неплановых проверок бизнеса. «Они проводятся под строгим надзором прокуратуры, которая следит, насколько они соответствуют законодательству», — пояснил он. Он привел данные генпрокуратуры, согласно которым количество внеплановых проверок сократилось на 100 тысяч, и намного меньше стало плановых проверок. «В то же время мы получаем сигналы с мест. Предприниматели обращаются в наш комитет с жалобами о том, что административное давление на бизнес на некоторых территориях увеличивается. Иногда на основании анонимных проверок в них принимают участие силовые структуры», — рассказал Аксаков.

«Дело «Домодедово» — показатель использования классических методов давления»

Как сообщил в свою очередь президент Фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, все эксперты согласны в том, что административное давление со стороны чиновников приобрело «угрожающие масштабы». «Оно дестимулирует предпринимателей заниматься бизнесом, инвестировать в Россию. Более того, давление со стороны чиновников повышает издержки, которые переносятся потом на потребителей, и заложенный в стоимость товара коррупционный налог приводит к снижению конкурентоспособности этих продуктов», — отметил он.

«Административное давление на бизнес, несмотря на принятые государством меры, не снижается», — констатировал эксперт, сославшись на данные доклада за 2015 год бизнес-обмудсмена Бориса Титова, согласно которому более 95% предпринимателей не почувствовали снижения административной нагрузки, а 2/3 всех компаний прошли в 2014 году проверки со стороны контрольных органов. «Настораживают ответы бизнесменов на вопросы о криминальном давлении на бизнес в 2014 году, с начала кризиса с ним столкнулось около 90% бизнесменов, то есть почти все. Для большинства бизнесменов не секрет, что часто госорганы оказывают поддержку рейдерам», — сказал Бунин.

В качестве образца рейдерства Бунин привел в пример ситуацию вокруг аэропорта «Домодедово». «Примером совсем свежего противостояния государственных ведомств с успешным бизнесом является ситуация с аэропортом Домодедово, его владельцем Дмитрием Каменщиком. В 2011 году произошел теракт с участием смертника, суды установили — вины аэропорта в этом нет, соучастники теракта осуждены, организатор не найден. Уголовное дело закрыто, но спустя 4 года после теракта следователь на основании тех же данных открывает новое дело, но уже по другой статье УК — об оказании услуг ненадлежащего качества», — рассказал Бунин, подчеркнув, что на момент теракта российское законодательство не требовало досмотра посетителей аэропорта. По словам Бунина, суд слушает только доводы СКР, несмотря на то, что потерпевшие отзывают свои иски. «Каменщик был отпущен под домашний арест только благодаря вмешательству первого лица государства. Дело «Домодедово» — показатель использования классических методов давления. Возобновление закрытого уголовного дела, иски от потерпевших на суммы, в десятки раз превышающие прецедентные решения судов, угрозы», — отметил эксперт. Бунин выразил опасения, что рейдерский захват «Домодедово» может завершиться успешно. «Следующее заседание суда состоится 6 июня. В худшем случае Дмитрию Каменщику грозит до 10 лет заключения, это существенный аргумент, чтобы пойти на уступки и отказаться от своей доли в бизнесе», — резюмировал он.

«Домодедово дает более 50% доходов района»

Представитель «Домодедово» рассказал о важной роли этого предприятия в экономике региона. «Аэропорт «Домодедово» сейчас — это 14 тыс. сотрудников, дополнительные места для работников сторонних организаций — это еще 15 тыс., это градообразующее предприятие, которое дает более 50% доходов в Домодедовском районе», — рассказал замдиректора по внешним связям аэропорта «Домодедово» Денис Нуждин. По его словам, предприятие заняло такое место «в результате тех инвестиций, которые вложил Дмитрий Каменщик и его команда в аэропорт за последние 20 лет».

«Мы столкнулись со случаем, когда впервые в истории собственник объекта террористической атаки и менеджмент подвергаются уголовному преследованию», — сказал он. Денис Нуждин поблагодарил генпрокуратуру, которая «стоит на защите прав предпринимателей и четырежды направила требование о прекращении уголовного преследования». Несмотря на это, по его словам, результата никакого нет. В связи с этим он предложил поддержать предложение адвоката Михаила Барщевского ограничить право следственных органов на выбор меры пресечения в случае, если прокуратура не поддерживает арест или домашний арест. Поскольку прокуратуре предоставлено право поддерживать обвинение или она может отказаться от обвинения (в последнем случае человека освобождают от ответственности), то такое же полномочие адвокат предложил дать прокуратуре на стадии следствия. «Вот если прокуратура поддерживает, тогда суд рассматривает и принимает, если прокуратура не поддерживает, тогда пусть следователь пользуется другими мерами пресечения», — пояснил Нуждин. Со своей стороны замначальника ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства, начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Алексей Пухов сообщил, что такое правило раньше действовало и его надо обязательно вернуть. Таким образом, представитель генпрокуратуры признал существование проблемы. В своем выступлении Пухов согласился с тем, что рейдерство является большой проблемой.

Прокуроры отменили половину намеченных проверок бизнеса

Представитель Генпрокуратуры отчитался об успехах ведомства по защите предпринимателей от чиновников. «В 2015 году Генпрокуратурой принят ряд мер, направленных на усиление надзора за соблюдением прав предпринимателей. Было выявлено 171 тыс нарушений законов в связи с нарушением прав предпринимателей, к дисциплинарной ответственности привлечено 26 тыс. чиновников, возбуждено 98 уголовных дел», — рассказал начальник управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Алексей Пухов. По его словам, прокуроры не дают чиновникам проводить лишние проверки бизнеса. «Рассмотрены вопросы о включении в ежегодный план более 7 млн мероприятий по контролю, отклонили каждый второй. Лишь 34 тыс. плановых проверок было утверждено. Сокращению плановых проверок способствовало введение надзорных каникул. В 2014 году прокурорами отклонено 40% внеплановых проверок. В 2015 году — 42% процента», — рассказал Пухов.

Он также выразил серьезную обеспокоенность проблемой рейдерства. «У нас до сих пор нет уголовной статьи за рейдерство, проблема длительная и требует разрешения, мы знаем, что предприниматели часто боятся обращаться в правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны контролирующих инстанций. В 2015 году только одним нашим подразделением дано около 200 поручений прокуратурам субъектов РФ по публикациям в СМИ и интернете, в соответствии с которыми были выявлены нарушения прав предпринимателей», — пояснил он. По его словам, прокуратура проводит мониторинг судебных решений, которые размещены в банке данных судов, на предмет выявления признаков рейдерства и коррупции.