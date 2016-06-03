Тюмень, 3 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Тюменские зоозащитники пытаются спасти 30 кошек, запертых в квартире. Тюменец Руслан Айзатуллин подготовил видео о том, как в доме 133 по улице Мельникайте кошка застряла в окне и умерла. Ее труп ели другие кошки. Тюменец попытался достучаться в квартиру, но ему никто не открыл.

fonxl.ru Жестокое обращение с животными

«Вонь стоит в округе невозможная от мертвой кошки. Мы вызвали полицию, но наверное хозяева отделаются штрафом. Мы хотим все это снять и задокументировать, чтобы придать огласке данные поступки хозяев, которые содержат животных в невыносимых условиях. На этих нерадивых заводчиков кошек уже неоднократно подавали в суды соседи дома, все бесполезно», — заявил он в социальной сети.

Прочитав сообщение Руслана, тюменские зоозащитники решили спасать животных. Приехав на место, они никого не застали дома. Окна были приоткрыты. Защитники животных взяли стремянку и заглянули в жилище через открытое окно. Они насчитали около 30 кошек различных пород в заброшенном жилье. Больные, ободранные, некоторым необходима срочная ветеринарная помощь.

«Состояние квартиры ужасное. Стоит запах тухлятины, и пахнет за несколько метров от окон этой квартиры. Соседи этой квартиры страдают более трех лет», — сообщил один из волонтёров порталу Megatyumen.ru.

Волонтеры накормили, напоили животных и оставили им еду впрок. По словам соседей, хозяйка в квартиру приходит редко. Кошки предоставлены сами себе. Соседи судятся с хозяйкой нехорошей квартиры уже около трех лет. А полиция не имеет права проникнуть в помещение и забрать кошек.

Волонтер Денис 1 июня обратился в полицию. Участковый уполномоченный обещал связаться с санэпидемслужбой. 2 июня, как передает Megatyumen.ru, окна кошачьей душегубки плотно закрыты. То есть хозяйка кошек навестила. Зоозащитники Тюмени просят надзорные органы, полицию и горадминистрацию разобраться в истории и спасти кошек.

Напомним, что ситуаций с дикими хозяевами, наводняющими квартиры многоэтажек домашними животными и при этом неспособными за ними ухаживать, немало. В конце мая в Перми суд постановил выселить из квартиры пенсионерку за систематическое нарушение прав и интересов соседей. Она превратила свое жилье в мусорную свалку и содержала у себя три десятка кошек, которых не выпускала на улицу. По решению суда приставы-исполнители взломали двери в квартиру. Среди тряпок, коробок, пищевых отходов и старых досок ютилось около 30 кошек. Животные никогда не бывают на улице и гадят прямо на голый пол. Фекалии начали просачиваться в квартиры соседей, проживающих этажом ниже.

Соседи настояли на том, чтобы представители муниципалитета обратились в районный суд с требованием выселить ответственную квартиросъемщицу.

1 июня хозяйка пермской нехорошей квартиры встретила с топором зоозащитников из приюта «Матроскин», пытавшихся вывезти кошек. Конфликт удалось уладить, но у волонтеров остались ужасные впечатления от увиденного. По их словам, они увидели настоящий кошачий ад.

«В квартире невыносимо находиться. Сложно вообразить, как можно было так обращаться с кошками, чтобы они настолько боялись людей», — заявили в приюте.

Удалось спасти пять взрослых кошек, двух котят-подростков. Кроме этого, среди мусора и грязи нашли двух крохотных котят. «Всем им нужна длительная реабилитация, вакцинация, правильное кормление и самое главное — любовь и внимание», — утверждают зоозащитники.