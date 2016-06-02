Тамбов, 2 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение о создании условий для перехода футбольного клуба «Тамбов» в Футбольную национальную лигу, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Для этого придется увеличить бюджет клуба и реконструировать центральный стадион областного центра.

fc-tambov.ru «Рязань» — «Тамбов»

В первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр» сезона 2015−2016 годов ФК «Тамбов» занял первое место, показав лучший результат за более чем 50-летнюю историю существования профессиональной команды в регионе и завоевав путевку в Футбольную национальную лигу. Накануне на большой пресс-конференции губернатор Александр Никитин развеял сомнения болельщиков, подчеркнув, что команда повысит свой статус и перейдет в ФНЛ. А сегодня, 2 июня, он провел рабочую встречу с руководителями этой лиги, которые затем поделились с журналистами мнением о будущем тамбовского футбола.

Член исполкома Российского футбольного союза, президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов считает, что Тамбов не мог не воспользоваться выпавшим ему шансом. Более того, четкая позиция губернатора, поддержка и заинтересованность со стороны региональных властей дорогого стоят. А все это на Тамбовщине есть. К тому же в течение ближайшей недели генеральным директором футбольного клуба «Тамбов» будет назначен Заслуженный тренер России Георгий Ярцев.

Накануне на пресс-конференции глава администрации Тамбовской области Александр Никитин признался, что долго не мог принять окончательного решения по повышению статуса команды и переходу в Футбольную национальную лигу. Было много «за» и «против» этого решения, он выслушал массу разнообразных точек зрения, мнения специалистов. Но после разговора с Георгием Ярцевым принял окончательное решение: «Тамбову» в ФНЛ — быть.

Сегодня, как отметил начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов, перечислен вступительный взнос клуба в ФНЛ. Активно готовятся все необходимые документы. В понедельник, 6 июня, состоится заседание лицензионной комиссии лиги, где ФК «Тамбов» должен получить лицензию и соответственно стать полноправным участником ФНЛ.

Для того, чтобы достойно выступать в Футбольной национальной лиге, предстоит провести огромную работу. И речь, прежде всего, идет о стадионе, который на данный момент требованиям ФНЛ не соответствует. Необходимо реконструировать системы видеонаблюдения и освещения. Не снимается с повестки дня и вопрос подогрева газона, хотя новым участникам лига дает небольшие авансы, разрешая провести работы по реконструкции не прямо сейчас, а до осени.

Что касается финансовой стороны вопроса, то, по словам Игоря Ефремова, нижней планки бюджета у клубов ФНЛ не существует. Но футбольному клубу «Тамбов» его размер, по вполне понятным причинам, необходимо увеличивать. Начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов сообщил, что по предварительным расчетам бюджет команды составит порядка 200 млн рублей. Из них 100 млн рублей будет выделено из региональной казны. Остальные 100 млн рублей составят спонсорские средства.

Еще один вопрос, который интересует многих, — состав команды. Но его, по словам Михаила Белоусова, обсуждать пока рано. Как только Георгий Ярцев вступит в должность генерального директора клуба, тогд и можно будет вести разговор о тех, кто через месяц с небольшим будет защищать цвета Тамбовской области в Футбольной национальной лиге.

А перед этим регион поблагодарит игроков, тренерский штаб и руководящий состав ФК «Тамбов», которые заняли первое место в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр» сезона 2015−2016 годов. В середине июня состоится торжественная церемония вручения им золотых медалей завершившегося чемпионата