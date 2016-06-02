Москва, 2 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. На внеочередной конференции Российской федерации бобслея и скелетона (ФБСР) был выбран новый президент организации. Им стал двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. Об этом сегодня, 2 июня, пишет «Коммерсантъ».

kremlin.ru Бобслей

Известно, что кроме Зубкова на пост президент ФБСР претендовал также бывший главный тренер российской сборной по бобслею Владимир Любовицкий.

Напомним, прежний президент ФБСР — совладелец разорившегося Внешпромбанка Георгий Беджамов сбежал за границу. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении средств Внешпромбанка на сумму более чем 1 млрд рублей.

Месяц назад полиция княжества Монако арестовала Беджамова. Генеральная прокуратура России направила властям Монако запрос на экстрадицию беглеца. В ближайшее время суд Монако рассмотрит этот запрос. Окончательное решение будет принимать князь Монако Альбер II.