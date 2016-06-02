Воронеж, 2 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Верховный суд оставил в силе приговор в отношении жителя города Павловска Воронежской области, выбросившему 82-летнюю женщину из окна квартиры. Решение принято 2 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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Ранее Воронежский областной суд признал 46-летнего Юрия Святохина виновным в убийстве пожилой женщины.

Трагедия произошла в мае 2013 года. Как установлено судом, Святохин вместе со своим знакомым и приятельницей выпивали в квартире, которая принадлежала 82-летней матери их собутыльницы. Пожилая женщина сделал гостям замечание по поводу их поведения, возник конфликт. В результате Святохин выбросил женщину из окна второго этажа. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Сам Святохин свою вину отрицал, по его словам, преступление совершил не он, а его приятель. Однако присяжные сочли его вину доказанной и признали его виновным. В октябре 2015 года приговором Воронежского областного суда ему было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на два года. 2 июня приговор оставлен в силе и вступил в законную силу.