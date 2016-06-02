Латакия, Сирия, 2 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) использовали город Манбидж в сирийской провинции Латакия, чтобы организовать теракты в Европе, Турции и США, передает Reuters со ссылкой на Пентагон.

ИА REGNUM За спиной

31 мая после нескольких недель подготовки тысячи сирийских групп, поддерживаемых США, начали атаку с целью захвата полоски земли, известной как «манбиджский карман».

Находящийся к северо-востоку от Алеппо город служил опорным пунктом для привлечения иностранных боевиков на сирийский фронт. Поэтому захват Манбиджа «необходим и важен для операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии», отметил министр обороны США Эштон Картер.

«Мы знаем, что есть внешний заговор из города Манбидж… против территорий Европы, Турции — все наши хорошие друзья и союзники, а также против США», — говорит Картер. Поэтому операция против ИГИЛ (запрещено в РФ) на северо-востоке от Алеппо оправдана, считает он.

Стартовавшая 31 мая кампания преследует цель вытеснить ИГИЛ (запрещено в РФ) с территорий Сирии у турецкой границы, которую боевики давно используют как средство пополнения своих рядов из Европы. Небольшой состав спецназа США поддерживает операцию. Американцы выступают в качестве советников и не принимают участия в боях. Пентагон полагает, что вытеснение ИГИЛ (запрещено в РФ) из «манбиджского кармана» изолирует террористов от их столицы Ракки.