Тамбов, 2 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин подвел итоги первого года своей деятельности на посту руководителя региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации по итогам расширенной пресс-конференции. Речь шла о развитии экономики региона в интересах ее жителей, повышении качества жизни тамбовчан, об отношениях власти и общества.

government.ru Александр Никитин на приёме у Дмитрия Медведева

Таким образом Александр Никитин подвел итоги своего годичного пребывания в должности после назначения его указом президента России В.В. Путина исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. Отвечая на вопросы журналистов, губернатор отделил позитивные достижения от проблем, которые были не решены или пока решаются с определенными трудностями. По его словам, экономика и социальная сфера области развиваются динамично, регион имеет высокие рейтинги, выполняя майские указы президента РФ, относящиеся и к подъему сферы народного хозяйства, и к улучшению благополучия людей. Есть динамика роста объема инвестиций, производительности труда, индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 104,5%, а в сельском хозяйстве — свыше 110%, строительстве — 100%.

Тамбовщина сегодня обгоняет соседей по ЦФО по многим цифрам, ее показатели в некоторых областях превышают среднероссийские. «Я не сторонник разного рода рейтингов, но для понимания положения дел цифры необходимы, — сказал глава региона. — Мы выполнили 34 целевых показателя, которые оценивают майские указы, из 42. Обеспечили среднюю заработную плату по области в 21 700 рублей. Несомненно, по реальной заработной плате мы отстаем, но динамика роста за последние годы прослеживается».

Вместе с тем губернатор обозначил актуальные проблемы демографии: хотя сегодня в регионе снижается смертность от ДТП и туберкулеза, естественная убыль населения сохраняется. Однако есть положительные перспективы. В текущем году село примет 100 молодых врачей. Хорошее положение дел в области с организацией дополнительного дошкольного образования, со строительством детсадов, организацией работы МФЦ. Но, по словам губернатора, остается добиться положительной оценки населением всех позитивных дел. На что влияет не только время, но и этическое поведение, вежливость чиновников и специалистов разного уровня власти.

Из отрицательного, того, что продвигается с трудом, Александр Никитин назвал недостаточный уровень внедрения научно-технологических разработок в сфере АПК и промышленности, недостаточное количество высокопроизводительных рабочих мест.

Большой пласт пресс-конференции был посвящен развитию промышленности региона. Губернатор разложил здесь все по полочкам. Так, ряд тамбовских предприятий, предлагая программы импортозамещения, получают господдержку. Он рассказал о перспективах работы «Моршанскхиммаша», «Пигмента», Котовского порохового завода, «Первомайскхиммаша», предприятий оборонки, открытия на территории региона индустриальных парков. В связи с этим поднимались вопросы налаживания адекватного управления предприятиями, внедрения современного менеджмента. Александр Никитин проинформировал о перспективах работы Федерального научного центра в Мичуринске, где будут объединены ресурсы аграрной науки и бизнеса.

Отдельной темой прозвучала вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и строительства жилья. Губернатор заверил, что его команда, он сам лично прилагают все возможные усилия для того, чтобы в предстоящий отопительный сезон у тамбовчан в домах было тепло. На модернизацию теплоснабжения, реконструкцию всех сетей, а одновременно с этим и формированием нормальных отношений с ресурсоснабжающими организациями сегодня направлено внимание региональной власти. Будет сделано все возможное для повышения доступности жилья, особенно для молодых семей. Здесь предстоит, по словам губернатора, огромный фронт работ.

Большое внимание в ходе пресс-конференции было уделено вопросам открытости власти, общению с населением, в том числе и через неофициальный сайт губернатора, социальные сети и традиционные СМИ, в которых, как подчеркнул Александр Никитин, он видит своих помощников, проводников объективной информации, а потому благодарен им за понимание и поддержку.