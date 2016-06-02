Ла-Пас, 2 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что Россия может рассчитывать на поддержку его страны в деле признания Крыма субъектом Российской Федерации. Об этом президент Боливии заявил сегодня, 2 июня в интервью РИА Новости.

kremlin.ru Эво Моралес и Владимир Путин

Моралес подчеркнул, что перед лицом любой американской агрессии в отношении России, Боливия всегда будет вместе с РФ. «Идет ли речь об агрессии политического характера, экономического, географического, военного — пусть она рассчитывает на Боливию, на любую нашу поддержку», — подчеркнул Моралес, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Боливия сделает дополнительные шаги, свидетельствующие о признании Крыма как части Российской Федерации.

Моралес напомнил, что у Боливии есть глубокие расхождения с политикой, которую власти США проводят в Латинской Америке.