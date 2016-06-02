Великий Новгород, 2 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Новым директором филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» стал Михаил Деянков, ранее возглавлявший филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Карельское предприятие магистральных электрических сетей. Как сообщили ИА в пресс-службе энергокомпании, нового руководителя «Новгородэнерго» представил топ-менеджменту компании генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Пресс-служба филиала МРСК Северо-Запада “Новгородэнерго” Генеральный директор «Новгородэнерго» Михаил Деянков

К обязанностям директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Деянков приступил с сегодняшнего дня, 2 июня 2016 года.

«В ходе рабочей поездки в Великий Новгород руководитель МРСК Северо-Запада вместе с новым директором филиала встретился с губернатором Новгородской области Сергеем Митиным и обсудил актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона», — сообщили в пресс-службе «Новгородэнерго».

Михаилу Деянкову 38 лет. Женат, воспитывает сына.

Что касается прежнего руководителя «Новгородэнерго» Владимира Чистякова, который возглавлял компанию 14 лет — с 2002 года, он продолжает работать в ПАО «МРСК Северо-Запада» в должности советника генерального директора энергокомпании.