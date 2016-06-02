Калининград, 2 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Калининградская общественность познакомилась с судьбой кёнигсбергского писателя Эрнста Вихерта, за свои взгляды сосланного нацистами в концлагерь Бухенвальд. Несмотря на то, что в 30-е годы Вихерт был одним из самых известных писателей Германии, сегодня немецкий автор практически неизвестен калининградской читающей публике. С подробностями с места события — Немецко-Русского дома, корреспондент ИА REGNUM.

lodz.pl: Эрнст Вихерт

Для многих вчерашний вечер памяти писателя-антифашиста Эрнста Вихерта приобрёл «политический» оттенок, поскольку пришёлся на окончание судебных разбирательств между Немецко-Русским домом и Минюстом о включении НКО в список иностранных агентов.

«Мы «не реабилитируемся», как могут посчитать некоторые, а работаем по своему плану, — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM президент Немецко-Русского дома (НРД) Виктор Гофман. — За семь лет сотрудничества с Обществом Вихерта мы провели в стенах НРД около десяти встреч, посвящённых писателю. Так что ни в какой театр мы не играем».

До прихода нацистов к власти Эрнст Вихерт считался одним из популярнейших писателей Германии. Он вырос на отдалённом хуторе в Восточной Пруссии (сейчас территория Польши), всё детство и юность прошло в лесах. Вихерт был по-настоящему народным писателем, его книги, например, роман «Лес», как сегодня принято говорить, были бестселлерами.

«Зная популярность романов Вихерта, нацисты вышли на него с предложением читать перед Гитлерюгендом фрагменты своих произведений, — рассказывает Бэрбель Бойтнер, председатель международного общества Вихерта, объединяющего более 150 литераторов, педагогов, историков из Германии, России, Польши, Швейцарии, Голландии, Австралии и даже с острова Реюньон в Индийском океане. — Но писатель категорически отверг это предложение, после чего попал в список неблагонадёжных».

В 1933 году народный писатель принимает решение словом бороться с нарождавшимся злом. В течение двух лет он читает политические лекции перед студентами Мюнхенского университета. С университетской трибуны Вихерт призывает немецкую молодежь ставить в своих мыслях и действиях выше Бога, а не некоего человека (нацисты сразу поняли намёк на Гитлера). В 1935 году он обратился к студентам с такими словами: «Призываю вас не молчать тогда, когда совесть говорит вам, что нужно кричать и сопротивляться!»

«Это уже были откровенный призыв к сопротивлению нацизму, — продолжает Бойтнер. — Эту речь запретили печатать, но она распространялась между студентами самиздатом. А один экземпляр был запечен в булке и тайком переправлен даже в Москву».

Но Вихерт ещё оставался на свободе, хотя за ним уже приставили гестаповскую охранку, а немецкие СМИ развернули широкую пропагандистскую кампанию по очернению литератора. Одна из его новых повестей «Белый буйвол» была запрещена к публикации.

Судьба Вихерта была решена весной 1938 года после того, как он публично осудил заточение в концлагерь известного немецкого пастора Мартина Нимёллера, который в своих проповедях откровенно выступал против нацистов.

Широко известно стихотворение Нимёллера «Когда они пришли…», переведённое на десятки языков. Наверняка, вы знакомы с ним, уважаемый читатель:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

6 мая 1938 года Вихерт был арестован и отправлен в концлагерь Бухенвальд, а Геббельс напишет в своём дневнике: «Этот кусок дерьма смеет подниматься против государства. Три месяца концлагеря! Потом я его лично куплю».

Семья Вихерта узнала о заточении в концлагерь только спустя месяц. Эрнст таскал камни в горной разработке вместе с евреями. После мытарств в книге «Тотенвальд» («Лес мёртвых») он напишет о первом дне на каменоломне: «Именно в этот день я понял, что Третий рейх, эта империя распадётся. Пусть, не через год, не через десять лет, но точно в моей жизни. Потому что ещё никогда не был так попран образ человека перед Богом».

Заключив Вихерта в концлагерь, нацистский режим оказался в сложной ситуации. И в Германии, и других странах поднялась волна гнева со стороны как учёного сообщества, так и читателей (книги писателя были переведены на другие европейские языки). Кроме того, за два дня до ареста Вихерта в тюремной больнице скончался лауреат Нобелевской премии мира 1935 года Карл фон Осецкий, который также был сослан в концлагерь за сопротивление нацизму.

В итоге через четыре месяца Вихерта освобождают, но запрещают печататься и вести общественную деятельность. Он, как многие немецкие деятели культуры, находится во «внутренней эмиграции».

«За это время он напишет очерк «Лес мёртвых» (Totenwald по аналогии с Buchenwald. — ИА REGNUM ), а рукопись закопает в саду до лета 1945 года, — сказала Бэрбель Бойтнер. — В первые послевоенные года эта книга открыла глаза немцам, помогая процессу идеологического очищения немецкого народа».

Фрау Бойтнер призналась, что сегодня творчество Вихерта особо неизвестно молодому поколению ни Германии, ни России, в частности, Калининградской области. Председатель общества согласилась с предложением обратиться в Министерство образования Калининградской области, чтобы включить прозу писателя в уроки краеведения в калининградских школах (это справедливее и честнее, чем пытаться популяризировать поэтессу, уроженку Кёнигсберга и члена НСДАП Агнес Мигель. — ИА REGNUM ).

В этом году общество за свой счёт планирует издать на русском языке сборник антифашистских материалов Вихерта. В новую книгу, кроме речей студентам, войдёт очерк «Тотенвальд», репортажи с Нюрнбергского процесса и речь в годовщину освобождения концлагеря Дахау.

«Очень важно, чтобы такие тексты распространялись и в Германии, — сказала на вечере поэтесса из Германии, наша соотечественница Лидия Розин (она известна в России сборником произведений под названием «Ошарашунг»). — Ведь сегодня в немецких СМИ очень однобоко подаётся информация о России, и в тоже время замалчивается фашизм на Украине, а кое-где даже поддерживается».

«Сегодняшняя ситуация в Германии меня не радует, — согласилась Бойтнер. — Эта ужасная пропаганда в немецких СМИ многим российско-германским проектам просто усложняет жизнь».