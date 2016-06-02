Ульяновск, 2 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Прокуратура Заволжского района Ульяновска не согласна с чрезвычайно «мягким» приговором руководителю государственного учреждения здравоохранения Андрею Малых, изобличенному в злоупотреблении должностными полномочиями, в связи с этим она подаст апелляцию. Об этом 2 июня сообщается в пресс-релизе, распространенном надзорным ведомством, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!

Установлено, что 56-летний главный врач Городской детской поликлиники № 1 Андрей Малых систематически незаконно получал от руководителя одной из коммерческих структур денежные средства за размещение тем в здании государственного учреждения здравоохранения магазина, указано в документе. При этом злоумышленник предоставлял нежилое помещение, не имея санкции соответствующих органов власти, без проведения торгов и заключения договора.

В результате в период с декабря 2010 по январь 2015 года вследствие неполучения арендных платежей и возмещения расходов на оплату коммунальных услуг муниципальному образованию город Ульяновск и региону как субъекту РФ был причинен материальный ущерб в размере более 700 тыс. рублей.

На основании представленных прокуратурой Заволжского района доказательств Малых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), однако приговорен судом лишь к штрафу в размере 70 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях и организациях сроком на 3 года.

Вместе с тем, учитывая, что прокуратура настаивала на признании указанного руководителя виновным в получении должностным лицом взяток в виде денег за совершение незаконных действий, совершенном в крупном размере (п."в» ч.5 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и назначении ему наказания в виде 8 лет колонии со штрафом в доход государства в размере 15 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях и организациях сроком на 3 года, на данный приговор будет принесено апелляционное представление.