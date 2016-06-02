Москва, 2 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В Москве на выходных будет прохладно. Ожидаются кратковременные дожди, гроза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре.

pixabay.com Похолодание

По прогнозам синоптиков, 4 июня в Москве днем температура воздуха составит от +20 до +22 градусов тепла, ночью — от +10 до +12. 5 июня ожидается похолодание: днем будет до +14 до +19 градусов, а ночью температура понизится до +6 градусов.

Специалисты Гидрометцентра РФ отмечают, что прогнозируемая температура на 4−5 градусов ниже климатической нормы в начале лета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что лето 2016 года будет жарким и не дождливым. Средняя температура в июле в Московском регионе ожидается до +30 градусов.