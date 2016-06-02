В Костроме до сих пор не найдены двое подростков, сбежавших из спецучилища
Кострома, 2 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Сотрудники СУ СК РФ по Костромской области нашли 15 подростков, которые сбежали из Костромского специального учебно-воспитательного учреждения. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя регионального управления СКР Ольгу Вакурову, осталось найти еще двух подростков, которые самовольно покинули спецучилище.
Один подросток был найден еще 1 мая. Еще двоих обнаружили утром 2 мая в одном из спальных районов города.
«Просто гуляли, никаких правонарушений не совершили. Их поместили в центр временного содержания», — цитирует издание собеседницу.
ИА REGNUM напоминает, что 17 воспитанников сбежали из Костромского специального учебно-воспитательного учреждения 30 мая. Уже 31 мая были найдены 12 человек. Началась доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учреждения и будет принято процессуальное решение.