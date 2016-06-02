Кострома, 2 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Сотрудники СУ СК РФ по Костромской области нашли 15 подростков, которые сбежали из Костромского специального учебно-воспитательного учреждения. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя регионального управления СКР Ольгу Вакурову, осталось найти еще двух подростков, которые самовольно покинули спецучилище.

impactliving.org Трудности переходного возраста

Один подросток был найден еще 1 мая. Еще двоих обнаружили утром 2 мая в одном из спальных районов города.

«Просто гуляли, никаких правонарушений не совершили. Их поместили в центр временного содержания», — цитирует издание собеседницу.

ИА REGNUM напоминает, что 17 воспитанников сбежали из Костромского специального учебно-воспитательного учреждения 30 мая. Уже 31 мая были найдены 12 человек. Началась доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учреждения и будет принято процессуальное решение.