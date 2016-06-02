Латакия, Сирия, 2 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В портовом городе Латакия в Сирии недалеко от мечети произошел взрыв, передает ABC News со ссылкой на сирийское телевидение. О количестве жертв точно неизвестно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Взрыв раздался, когда прихожане покидали мечеть Хулафа Рашидин после полуденной молитвы. В результате погибли и ранены семь человек, сообщает сирийское ТВ.

Нападение произошло спустя неделю после серии взрывов в портовом городе Тартус и Джаблехе, из-за которых погибли 160 человек.

Прибрежные провинции Тартус и Латакия находятся под контролем правительства Башара Асада.