Москва, 2 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Власти Москвы продолжают планомерно благоустраивать улицы города в рамках программы «Моя улица». Строительные работы ведутся на центральных улицах с мая по август 2016 года, ограничение движения проводится частично, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по благоустройству улицы Моховая

Так, в рамках программы преобразится Садовое кольцо, Тверская, Знаменка, Воздвиженка и Большая Якиманка. Причем на Тверскую вернутся липовые аллеи, которые были вырублены в 1990-х годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по благоустройству улицы Моховая

Согласно планам мэрии, основная часть тротуаров будет переоборудована: организуют прогулочные зоны и высадят новые деревья и кустарники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, историческую часть Тверской улицы застеклят, так как в ходе строительных работ была обнаружена часть мостовой XVII—XVIII вв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция Тверской улицы

Напомним, «Моя улица» — крупный проект благоустройства Москвы. В рамках программы будут реконструированы улицы, отремонтированы фасады и установлена подсветка на зданиях. В 2016 году планируется выполнение работ по комплексному благоустройству 52 улиц и 7 въездных групп, 49 парков и 14 рекреационных территорий.