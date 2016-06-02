Самара, 2 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских химкомбинатов — «Тольяттиазот» — получил одобрение планов развития своего производства. На общественных слушаниях жители Тольятти поддержали запуск строительства нового агрегата по выпуску карбамида — более экономичного и эффективного по сравнению с имеющимися аналогами. Стоимость проекта достигает 9,5 млрд рублей.

Вадим Кондратьев Химкомбинат «Тольяттиазот»

«В современных экономических условиях мы столкнулись с необходимостью эффективного и быстрого развития сельскохозяйственной отрасли страны. Азотные минеральные удобрения — это основа роста производительности отрасли, — отметил гендиректор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. — Мы реализуем проект строительства нового агрегата карбамида в рамках программы импортозамещения для обеспечения потребностей российского сельского хозяйства. В то же время уверен, что строительство агрегата будет способствовать и развитию экспорта, так как наш продукт соответствует мировым стандартам качества. Помимо экономических бонусов, проект имеет и социальные — порядка 100 новых рабочих мест будет создано на самом агрегате, дополнительное развитие получит и город в целом».

Производительность очередного, уже третьего по счету агрегата по производству карбамида составит 2200 тонн в сутки, а его ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году. Благодаря применению современных технологий выбросы в атмосферу, сопровождающие работу оборудования, значительно уменьшатся, а степень очистки по карбамиду достигнет 93%.

Как отмечается в сообщении «Тольяттиазота», при разработке проекта строительства нового агрегата удалось учесть все требования промышленной и экологической безопасности. В частности, современная система управления сможет обеспечить его безопасную эксплуатацию — в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации автоматически включится противоаварийная защита, блокирующая работу всего агрегата.

Необходимо отметить, что руководство одного из крупнейших отечественных химкомбинатов традиционно уделяет большое внимание экологической безопасности и защите окружающей среды. В прошлом году «Тольяттиазот» направил более 460 млн рублей на реализацию природоохранных проектов, в частности — капремонт биоочистных сооружений и оборудование лабораторий экологического мониторинга.

Строительство нового агрегата по выпуску карбамида является частью масштабной и амбициозной программы модернизации производственных мощностей «Тольяттиазота», рассчитанной до 2020 года. В настоящее время на комбинате работают два подобных агрегата, мощностью по 480 тысяч тонн в год каждый. Новое устройство, таким образом, окажется почти вдвое мощнее прежних. Проект его возведения был разработан в сотрудничестве с компаниями Urea Casale и Научно-исследовательским и проектным институтом карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО «НИИК»).