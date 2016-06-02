Калуга, 2 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В апреле этого года было заключено соглашение с Авиационно-спортивным клубом «Альбатрос-Аэро» в отношении комплекса аэродрома «Орешково», что в Бабынинском районе, с целью создания регионального Центра малой авиации, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

russianplanes.net Калужский аэродром «Орешково»

Реконструкция данного объекта проводится по частной инициативе. На территории аэродрома «Орешково» также планируется разместить музейный комплекс, центр военно-патриотического воспитания молодежи и развития авиационных видов спорта, где будет вестись обучение техническим дисциплинам учащихся школ и кадетских корпусов. Инвестиции в проект составят порядка 210 млн рублей. В течение трех лет будут проведены работы по реконструкции.

Этот проект является уникальным не только для Калужской области, но и для России в целом, как по своему масштабу, так и по применению законодательного новшества — частной инициативы.

Напомним, в 2012 году в калужском регитне было заключено первое и пока единственное в РФ концессионное соглашение в отношении объекта культурного наследия. Благодаря частным инвестициям уникальный объект пушкинских мест — «Полотняный Завод» почти восстановлен. На условиях государственно-частного партнерства построен и запущен отель «ГончаровЪ», работает литературное кафе, реконструируется домовая церковь семьи Гончаровых.