Калуга, 2 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В следственный отдел по городу Обнинску калужского регионального управления СКР поступило сообщение о исчезновении 9-летнего мальчика.

kaluga24.tv Дети без взрослых ушли на реку купаться

Как сообщил июня корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СК России по Калужской области Виталий Гудзь, по предварительным данным, 30 мая ребёнок со своим приятелем без сопровождения взрослых ушёл на реку Протва купаться. В какой-то момент приятель обнаружил отсутствие своего товарища. Самостоятельные поиски результата не принесли.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на берегу реки была обнаружена одежда пропавшего мальчика.

2 июня в результате организованных поисков тело ребенка водолазы МЧС обнаружили в воде. По предварительным данным смерть мальчика наступила от утопления в воде.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана юридическая оценка родителям погибшего, которые допустили пребывание ребенка на водоёме без сопровождения взрослых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.