Берлин, 2 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что, наращивая свою военную инфраструктуру в Восточной Европе Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Reuters.

ИА REGNUM НАТО

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс укрепляет свою коллективную защиту вовсе не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы его не допустить.

«Мы не хотим конфронтации с Россией», — подчеркнул генсек и добавил, что НАТО хочет более конструктивных отношений с Россией.

Напомним, в мае этого года вооруженные силы США в Румынии открыли первую базу противоракетной обороны в Восточной Европе. Также было начато строительство аналогичной базы в Польше.

Москва не раз указывала, что американская ПРО в Европе может быть направлена только против России. Создание американской ПРО нарушает баланс сил на континенте, и Москва вынуждена будет отвечать.

Североатлантический альянс выбрал тактику ползучей экспансии на Европейском континенте. Под постоянные заявления о том, что самый мощный военный блок в мире является лишь оборонительным, и совершенно не направлен против России, стратеги НАТО последовательно продвигают свои базы к российским границам и наращивают военную инфраструктуру.