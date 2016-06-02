Москва, 2 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Нефть резко падает сегодня, 2 июня, после того, как рынки получили на руки факты по итогам заседания ОПЕК. Картель снова ни о чем не договорился. Таким образом, в четвертый раз за этот год ажиотаж вокруг ОПЕК себя не оправдал, заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

pixabay.com Добыча нефти

«Инвесторы ожидали, что картель примет решение относительно нового порогового значения в суточной добыче нефти. Ранее «потолок» составлял 31,5 млн баррелей в сутки, но в декабре прошлого года ОПЕК отказалась и от этого ориентира. По последним данным, в апреле картель качал в сутки 32,44 млн баррелей, это на 188 тыс. в сутки больше, чем месяцем ранее», — привела цифры Бодрова.

«В итоге все остается на своих местах, и мировой рынок продолжает заливать недорогой нефтью, которую добывают с избытком, в то время как спрос на нее не растет. Баррель Brent упал на 1% и стоит $49,08. Сегодня вечером выйдут обновленные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, и сырьевой рынок вполне может накрыть вторая волна волатильности», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, страны ОПЕК на очередном саммите в Вене не пришли к соглашению по изменению политики картеля в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту добычи нефти. На этом фоне цены на «черное золото» стали падать. Так, состоянию на 16:29 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снижалась до $49,11 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — до $48,19.

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