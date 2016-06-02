Вена, 2 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Несмотря на противоречия с Ираном о заморозке добычи нефти, Саудовская Аравия опасается «взрывной волны» на энергетическом рынке, передает Reuters. Перед встречей стран ОПЕК в Вене новый министр энергетики королевства Халед аль-Фалих призвал к осторожности: «Мы позаботимся о том, чтобы мы не раскачали рынок».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В начале мая король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд формально расформировал министерство нефти, уволив также более 20 лет занимавшего пост министра нефти Али аль-Найми. Вместо этого было учреждено министерство энергетики, которое возглавил аль-Фалих. Административные реформы связаны с начавшейся диверсификацией экономики КСА.

Эр-Рияд стремится достичь долгосрочной стабильности на рынке. В случае необходимости саудовцы готовы установить верхнюю границу для нефтедобычи в ОПЕК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саудовская Аравия собирается поддержать установление ограничений до 32,5 млн баррелей в день на коллективную добычу нефти странами — членами ОПЕК.

Напомним, в декабре 2015 года члены ОПЕК решили сохранить добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки, который не исполняется. В настоящее время Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти среди стран — членов ОПЕК.