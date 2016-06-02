Москва, 2 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Экс-глава государственной нефтяной компании Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Мохаммед Баркиндо станет генеральным секретарем ОПЕК, сообщает РБК.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

Мистер Баркиндо займет свой пост на три года с 1 августа 2016 года.

Баркиндо сменит нынешнего генсека Абдаллу Салема аль-Бадри, занимающего этот пост с 2007 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июня, в Вене проходит конференция стран ОПЕК. Обсуждаются проблемы в области нефтедобычи.