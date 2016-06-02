Тверь, 2 июня, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Более 85 млн рублей решено выделить на обеспечение транспортного обслуживания по 92 социальным межмуниципальным маршрутам в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам заседания кабмина 2 июня.

Alena Pasheva Автобус в глубинке

Деньги будут выделены 21 транспортному предприятию региона в качестве компенсации убытков за обслуживание льготных категорий населения.

Объем компенсации определяется из расчета на один километр пробега, учитываются также средние доходы и расходы предприятий. На эти показатели в значительной мере влияет состояние транспортных средств перевозчиков.

Субсидии должны стимулировать обновление технического парка, подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. Глава региона дал поручение минтрансу области совместно с другими ведомствами в течение месяца актуализировать параметры предоставления субсидий. Предмет рассмотрения — основание для расчета: километры пробега или число жителей, пользующихся льготным проездом по межмуниципальным маршрутам.

«Задача — максимально сохранить маршруты, которые необходимы людям, — обозначил Игорь Руденя. — Важно, чтобы они были объективно просубсидированы, для этого требуется объективный механизм».