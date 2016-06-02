Иркутск, 2 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В Иркутской области пожары бушуют в 18 километрах от Байкало-Ленского заповедника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гринписа в России, реликтовые леса и редкие животные в опасности.

Игорь Шпиленок Байкало-Ленский заповедник

Пожары действуют на территории Качугского лесничества, ближайший из очагов находится в 18 километрах от границы Байкало-Ленского заповедника. Погода в этом районе будет очень жаркой (до +29 градусов), сухой и ветреной (с порывами до 11 метров в секунду). В таких условиях огонь может легко распространиться на десятки километров за короткое время.

По мнению экологов, площадь действующих в Качугском районе лесных пожаров по состоянию на утро 1 июня составляет не менее 5 тысяч гектаров.

В то же время, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области, в первый день лета в Иркутской области было ликвидировано 19 лесных пожаров, в том числе 17 вновь обнаруженных, локализовано четыре очага. За сутки огнем пройдено 375,8 га, покрытых лесом, и 69 нелесных гектаров. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 469 возгораний на общей площади 18,8 тыс. гектаров. На аналогичный период прошлого года было 820 лесных пожаров на площади 100,4 тыс. га.

Экологи напомнили, что в Байкало-Ленском заповеднике живут горностаи, росомахи, соболя, рыси, благородные олени. Символом заповедника наравне с байкальской нерпой является бурый медведь. При этом, по их мнению, региональные власти пытаются скрыть реальные масштабы пожаров. «Поначалу в Прибайкалье пытаются скрыть реальные масштабы бедствия, экономить на тушении и не привлекать к нему все возможные силы и средства. А потом сил для тушения пожаров может не хватить. Останется только ждать сильных дождей, может быть, до осени», — объясняет руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. Чтобы исправить эту ситуацию, экологи предлагают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой возродить службу лесной охраны.