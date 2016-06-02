Вильнюс, 2 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, Сейм Литвы одобрил законопроект о концессии трех аэропортов, которыми управляет государственное предприятие Lietuvos oro uostai, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот проект, предусматривающий передачу управления аэропортами оператору, обладающему международным опытом, представило Министерство транспорта и связи.

votpusk.ru Аэропорт в Каунасе

По словам министра транспорта и связи Римантаса Синкявичюса, проект концессии поможет Литве не только расширить аэропорты, но и добиться значительных результатов на Балтийском рынке. «Значение авиационного сектора для экономики нашей страны огромно. Я надеюсь, что этот проект станет еще одной историей успеха и позволит успешно конкурировать с другими странами Прибалтики, которые еще не сделали этот шаг», — сказал министр.

Осуществление проекта концессии обеспечит рост доступности страны в каждом из аэропортов Литвы: рост числа пассажиров, рейсов и направлений, возможности привести новые авиакомпании, используя сеть концессионера. Во время реализации этого проекта будет улучшаться инвестиционный климат страны, будет укрепляться сообщение с экспортными рынками. Он также предназначен для существенного улучшения рентабильности капитала от государственного имущества, используемого аэропортами Литвы, отметил министр.

Имущество, созданное инвестициями концессионера, останется собственностью государства, но будет контролироваться и улучшаться на частные средства. Таким образом будет обеспечено современное управление аэропортами, ориентированное на пассажира, обслуживание и услуги, улучшение использования коммерческих зон и качества предоставляемых услуг, считают в Сейме.

Глава литовских аэропортов Гедиминас Алмантас решением доволен. «Это на самом деле большая победа для нас. Модель концессии для нашего рынка — самый подходящий вариант для стратегического развития деятельности литовских аэропортов. Пользуясь этой моделью, обладающей лучшей практикой, мы расширим и повернем в направлении долгосрочной стратегии развитие сектора воздушного транспорта Литвы — я верю, что с помощью опытного оператора мы станем лидерами региона стран Прибалтики», — сказал Алмантас.

В конце апреля 2016 года Министерство транспорта и сообщения и Lietuvos oro uostai выбрали советника концессии — консорциум, управляемый InterVistas. Предприятие, обладающее опытом в проектах концессии аэропортов, поможет подготовить условия конкурса на концессию, установить цели концессии и задачи, вести переговоры с участниками конкурса. Одна из главных задач для консультантов — обеспечить интересы государства в проекте: получить максимальную выгоду для государства (увеличивая доступность страны, обеспечивая инвестиции в инфраструктуру аэропортов, генерируя налог на концессию) и обеспечить интересы национальной безопасности Литвы.