Барвиха, Московская область, 2 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области уничтожила бюллетени досрочного голосования из-за того, что их некому было охранять, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Бюллетеней нет

«Комиссия Барвихи уничтожила не всю документацию, а только ту, которая касалась досрочного голосования. Объяснение такое — сняли охрану, и некому было охранять эти бюллетени», — пояснил Вильданов.

Он также отметил, что избирательная комиссия, ранее принявшая решение о досрочном сложении полномочий, могла пойти на такой шаг из-за повышенного давления в прессе, .

«Муниципальная комиссия, думаю, сложила свои полномочия под давлением прессы. Такое давление на членов комиссии оказывалось в прессе, это же простые люди, это непрофессионалы. Я, ладно, профессионал, и на меня выливают кучу грязи ваши коллеги. Но у меня бронежилет уже, а это ведь простые люди, которые собираются только на период выборов», — заключил глава областного Избиркома, отметив, что единственным нарушением, которое допустила местная избирательная комиссия, стало уничтожение документов досрочного голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское подали заявления о досрочном сложении полномочий. По результатам проверки было установлено, что в действиях местной ИК есть признаки административного правонарушения — комиссия уничтожила запечатанные конверты, с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, заявлениями о досрочном голосовании, реестром избирателей и другими документами.