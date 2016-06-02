Копенгаген, 2 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Французский энергетический концерн Total отказался от последней — второй — лицензии на разработку «запасов» сланцевого газа в Дании. Причина, как и год назад, та же: залежи недостаточны для коммерческой добычи. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает издание The Local.

(сс) Bilfinger SE Сланцевый газ

Решение энергокомпании прекратить сланцевые проекты, разумеется, негативно скажется на государственных финансах, отметил министр энергетики Ларс Кристиан Лиллехольт, однако этому будут рады местные жители городка Дюбвед, где компания проводила разведочные работы. «Уход Total из Дании — это хорошая новость для климата, природы, подземных вод и здоровья людей», — прокомментировал представитель датского отделения Гринпис Тарьей Холанд. Отметим, что датские экологические активисты особенно негативно относились к идее добычи сланцевого газа — процесс технологически сложный и небезопасный, буровые растворы загрязняют подземные воды, уверены они.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году французский энергоконцерн уже заявлял о прекращении буровых работ по одной из лицензий на севере полуострова Ютландия. Как поясняли в Total, разведанные залежи сланцевого газа около 40 метров толщиной — а это лишь половина толщины, при которой возможна добыча. На этот проект — «Вендсиссел» (по названию региона) — Total потратила более 300 млн крон (около 40 млн евро). Ранее работы были прекращены также на севере датской Зеландии.

Напомним также, прежнее левоцентристское правительство в 2012 году временно прекратило выдачу лицензий на добычу сланцевого газа. По словам министра энергетики Лиллехольта, работы по уже выданным лицензиям должны показать, стоит ли вообще давать подобные разрешения.