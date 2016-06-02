Курск, 2 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Платные парковки начнут действовать в Курске 15 июня. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Николай Овчаров, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В период с 15 по 25 июня парковки будут работать в тестовой эксплуатации.

Petr Magera Платная парковка

Первые 20 минут для автомобилистов будут бесплатными, после придется платить за каждый час по 30 рублей — за парковку легкового автомобиля, и по 120 рублей — водителям большегрузов и автобусов.

«В нерабочие праздничные дни и воскресенья плата за пользование парковочными местами платных парковок, за исключением платных плоскостных парковок закрытого типа, не взимается», — говорится в постановлении.

При этом на каждой парковке будут предоставлены бесплатные места для автомобилей экстренных служб, а также машин инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам директора городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежды Пупко, для установки паркоматов выбрали самые загруженные участки: улицы вокруг Центрального и Северного рынков, а также Максима Горького, Верхнюю Луговую, Александра Невского, Кирова, Золотую, Садовую, часть улицы Радищева, Красную, Привокзальную и Московскую площади. Всего платных парковочных мест будет более тысячи. При этом улица Ленина и значительная часть улицы Радищева в зону платных парковок не вошли.

Деньги, полученные от функционирования системы платных парковок, пойдут в бюджет областного центра.