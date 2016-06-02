Москва, 2 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В России средний размер пенсии в апреле 2016 года составил 12 тыс. 425 рублей. По сравнению с апрелем 2015 года номинальный размер пенсии увеличился на 2,7%, однако покупательная способность начисляемых пенсионерами денег из-за роста цен заметно снизилась. Об этом говорится в доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-апрель 2016 года», пишет РБК.

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Так, по данным Росстата, по итогам апреля 2016 года реальный размер средней в России пенсии сократился в годовом исчислении на 4,3%. Для сравнения, в марте 2016 года сокращение составило 4,2%, в феврале — 4,7%, в январе реальный размер пенсий вырос на 0,8%.

В целом за январь—апрель 2016 года реальный размер средней по России пенсии снизился на 3,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения России в апреле по сравнению с данными за апрель 2015 года упали на 7,1%. Реальная зарплата российских граждан снизилась на 1,7%. По мнению экспертов, доходы населения будут снижаться и дальше. Отметим, реальные доходы жителей России в 2015 году упали на 4%.

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