Москва, 2 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день представители России и Армении работают над вопросом въезда граждан России в Армению по внутренним паспортам. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Фрунзик Мкрчян в роли Рубика Хачикяна

«Это было предложением армянских партнёров — относительно въезда в Армению для граждан России по внутренним паспортам. Работа ведётся. Её цель — изменения в межправительственных соглашениях о взаимных безвизовых поездках», — сказала Захарова.

Вместе с тем она не стала говорить о точных сроках завершения данной работы: «Работают эксперты. Но могу заверить, что процесс не тормозился, и работа продолжается».

Напомним, на граждан РФ в Армении не распространяется визовый режим. При въезде в Армению гражданину России достаточно предъявить заграничный паспорт. Максимальный срок пребывания в Армении для граждан России составляет 180 дней.