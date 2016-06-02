Саратов, 2 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Информация об отставке Владимира Степанова содержится в указе президента РФВладимира Путина, опубликованном 2 июня на официальном портале правовой информации и посвященном кадровым перестановкам в федеральных органах власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.vzsar.ru Прокурор Саратовской области Владимир Степанов

Отметим, на должность прокурора Саратовской области Владимир Степанов был назначен в феврале 2008 года. Был переведен в регион из Иркутской области.