Сингапур, 2 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что союз с Филиппинами остается «железобетонным», передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ателье

Картер провел пресс-конференцию на борту самолета, направлявшегося в Сингапур, где министр примет участие на ежегодной межправительственной конференции по безопасности «Шангри-Ла Диалог». Американский чиновник планирует встретиться со своими коллегами из Японии и Южной Кореи.

Во время апрельского визита в Манилу Картер объявил о намерении укрепить американо-филиппинские отношения. С тех пор на Филиппинах сменился руководитель. Новый президент Родриго Дутерте намерен проводить более независимую от США внешнюю политику. Он вступает в должность 30 июня.

«Это отношения союзников. Мы очень серьезно воспринимаем их. Они, как я сказал, железобетонные», — заявил Картер, выразив надежду на продолжение сотрудничества со страной юго-восточной Азии.